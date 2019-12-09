Матч "Шахтаря" з "Аталантою" розсудить відомий арбітр

Поєдинок 6 туру Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та "Аталантою" довірили досвідченому німецькому арбітру Феліксу Цваєру. "Гірники" приймуть італійців у середу, 11 листопада.

Як повідомляє сайт УЄФА, 38-річний Фелікс Цваєр буде головним арбітром гри. Асистенти рефері – Торстен Шіффнер та Марко Ахмюллер.

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Відеопомічник рефері – Саша Штегеманн, асистент відеопомічника – Марко Фрітц. Четвертий рефері – Роберт Шродер. Усі арбітри з Німеччини.

Для Цваєра це вже третій матч за участю "Шахтаря". Уперше німець працював на матчі "гірників" у 2015 році. Тоді у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи донеччани грали проти "Фенербахче".

У 2017 році німецький арбітр працював на матчі "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів проти "Наполі". Обидва матчі за суддівства Цваєра "Шахтар" виграв.

Окрім того, Цваєр працював на матчах "Динамо", "Дніпра" та збірної України.