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Матч століття: Алієв хоче, щоб збірна України зіграла проти Росії

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Олександр Алієв / ФК "Динамо"

Колишній гравець "Динамо" та збірної України Олександр Алієв поділився думкою про можливі матчі України з командою Росії.

Про це він розповів у інтерв'ю Sport24.

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У Росії дуже хороші футболісти, прекрасна збірна. Те ж саме і в Україні. Найголовніше, щоб вони зіграли, треба закінчувати нарешті війну. Я б дуже хотів, щоб Росія і Україна зустрілися між собою – був би матч століття.

На найкращі збірні світу не дивилися б, як дивилися б на Україну і Росію. Чи правильно, що команди розводять на стадії групового етапу? Чесно, я не розумію, навіщо вся ця політика лізе в спорт,
– сказав Алієв.

Що відомо про Алієва?

  • 35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".
  • У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".
  • Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.
  • Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".
  • Наразі Олександр веде ютуб-канал "Кент".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Росії Новини Спорту
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