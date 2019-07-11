Матч Світоліної на Вімблдоні відвідав легендарний футболіст збірної Англії: фото

Українка Еліна Світоліна вперше зіграла на центральному корті Вімблдону. Саме цей корт найчастіше відвідують зірки шоу-бізнесу та спорту.

За поєдинком Еліни Світоліної проти Сімони Халеп спостерігав легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед", "Реалу" та збірної Англії Девід Бекхем.

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A few familiar faces are on Centre Court for ladies' semi-finals day...#Wimbledon pic.twitter.com/gBuqYZH7fK — Wimbledon (@Wimbledon) 11 июля 2019 г.

Також перед поєдинком журналісти встигли поспілкуватися із зірковим футболістом "Ліверпуля" Вірджілом ван Дейком. Швидше за все, нідерландець також був на матчі.

"To be here now is something special"



From one great stage to another, @LFC football player @VirgilvDijk is looking forward to an action-packed day at #Wimbledon pic.twitter.com/5HNEn1ncDc — Wimbledon (@Wimbledon) 11 июля 2019 г.

До цього Світоліній вдалося зустрітися на Вімблдоні із гравцем "Баварії" та збірної Німеччини Джошуа Кімміхом.

На жаль, Світоліна програла Халеп за підсумками двох сетів. Еліна стала першою українкою, яка зіграла у півфіналі турніру серії Гренд Слем.

У свою чергу Сімона Халеп перша румунка, яка зіграє у фіналі Вімблдону.