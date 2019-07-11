Матч Світоліної на Вімблдоні відвідав легендарний футболіст збірної Англії: фото

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українка Еліна Світоліна вперше зіграла на центральному корті Вімблдону. Саме цей корт найчастіше відвідують зірки шоу-бізнесу та спорту.

За поєдинком Еліни Світоліної проти Сімони Халеп спостерігав легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед", "Реалу" та збірної Англії Девід Бекхем.

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Також перед поєдинком журналісти встигли поспілкуватися із зірковим футболістом "Ліверпуля" Вірджілом ван Дейком. Швидше за все, нідерландець також був на матчі.

До цього Світоліній вдалося зустрітися на Вімблдоні із гравцем "Баварії" та збірної Німеччини Джошуа Кімміхом.

На жаль, Світоліна програла Халеп за підсумками двох сетів. Еліна стала першою українкою, яка зіграла у півфіналі турніру серії Гренд Слем.

У свою чергу Сімона Халеп перша румунка, яка зіграє у фіналі Вімблдону.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Еліна Світоліна Вімблдон
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