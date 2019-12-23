Матч "Тоттенхем" – "Челсі" затьмарив расизм: Коли ж ця дичина припиниться

Матч "Тоттенхема" з "Челсі" в рамках 18 туру АПЛ був зупинений через поведінку глядачів на стадіонів. Головний суддя матчу Ентоні Тейлор призупинив зустріч в другому таймі.

Що сталося?

Ентоні Тейлор призупинив гру, адже вболівальники кинули на поле невідомий об'єкт. Після цього до арбітра підійшов німецький захисник "Челсі" Антоніо Рюдігер, показуючи, що фанати на трибунах зображували мавпячі жести.

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Після цього на стадіоні декілька разів оголошували, що "расистська поведінка заважає проведенню гри".



Рюдігер викидає предмет, який глядачі кинули на футбольне поле / фото: Getty Images

Чи має арбітр право зупиняти гру через расизм?

У середині жовтня УЄФА опублікував антирасистський протокол. У ньому передбачено три кроки на випадок проявів расизму:

рефері зупиняє матч, як тільки отримує інформацію про расизм. По гучному зв'язку у глядачів вимагають припинити расистські дії; якщо расизм триває, суддя знову зупиняє гру на "розумний період часу" – в рекомендаціях УЄФА сказано про 5-10 хвилинах. На цю паузу команди йдуть в роздягальні. По гучному зв'язку знову вимагають припинити прояви расизму; якщо расизм триває і після другого перезапуску матчу, то суддя може закінчити гру.

Реакція Рюдігера, клубів та інших

Футболіст "Челсі" Антоніо Рюдігер заявив, що отримав підтримку від вболывальникыв "Тоттенхема" після гри.

Дуже сумно знову зіткнутися з расизмом на футбольному матчі, але говорити про це публічно, думаю, вкрай важливо. Якщо цього не робити, то через пару днів про це забудуть (як завжди). Не хочу нічого пред'являти в цій ситуації "Тоттенхему" як клубу, оскільки винні лише два ідіоти. Я отримав багато повідомлень у соцмережах від уболівальників "шпор" зі словами підтримки – спасибі вам велике за це,

– написав Антоніо у твіттері.

Також футболіст сподівається, що винуватці незабаром будуть знайдені і покарані. "На такому сучасному стадіоні, як у "Тоттенхема", з десятками теле- і відеокамер, це реально", – додав футболіст.

Якщо не вийде, тоді потрібно знайти свідків цього інциденту. На дворі 2019 рік, расизм і раніше існує, і це ганьба. Коли ж ця дичина припиниться?,

– написав Рюдігер.

It is really sad to see racism again at a football match, but I think it's very important to talk about it in public. If not, it will be forgotten again in a couple of days (as always). (1/4) — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) 22 декабря 2019 г.

І "Тоттенхем", і "Челсі" засудили прояви расизму. Окрім того, "шпори" розпочали офіційне розслідування разом з "Челсі".

Расизм в будь-якій формі абсолютно неприйнятний, і ми не потерпимо його прояви на стадіоні. Ми дуже серйозно ставимося до подібного й готові застосувати найжорсткіші санкції проти будь-кого, кого викриють у подібній поведінці, в тому числі й заборону на відвідування матчів,

– йдеться у заяві клубу.

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Асоціація професійних футболістів (PFA), що представляє інтереси гравців в Англії та Уельсі, також виступила із заявою про расизм щодо Рюдігера.

"Після подій матчу "Тоттенхем" – "Челсі" ми відчуваємо огиду і розгубленість у зв'язку з тим, що гра в Прем'єр-лізі була зіпсована образами на адресу гравців. Расизму немає місця у футболі чи суспільстві. Той факт, що деякі фанати продовжують демонструвати вульгарні расистські жести й кричати з трибун, викликає глибоке розчарування.

PFA підтримує кожного гравця, який стикається з дискримінацією. Ми будемо продовжувати боротися, щоб раз і назавжди здолати цю проблему. Ми повинні бути впевнені в тому, що винні будуть ідентифіковані, що з ними вчинять відповідно до закону. Ми вважаємо, що настав час всім керівним органам об'єднатися, щоб покласти край образам.

PFA закликає уряд розпочати розслідування про расизм і зростання злочинності на ґрунті ненависті у футболі, а також закликаємо Міністерство у справах культури, ЗМІ і спорту вжити негайних і термінових заходів для розв'язання цієї нагальної проблеми", – йдеться у заяві PFA.

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Колишній гравець "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл, який є телеекспертом, заявив, що Прем'єр-ліга та Футбольна асоціація повинні взяти ситуацію під контроль.

"Пару тижнів тому я говорив про те, як ми обурювалися через подібне на болгарському стадіоні (йдеться про расизм на матчі Болгарія – Англія, – Спорт24), але ми не настільки обурені, коли це відбувається на англійських стадіонах.

Ми чекаємо, що УЄФА зробить суворі заходи щодо болгарської федерації, але що ми будемо робити тут? Прем'єр-ліга, Футбольна асоціація повинні взяти нашу гру під контроль.



Коли це відбувається в інших країнах, ми кричимо про покарання, і це цілком справедливо. Ми повинні кричати також голосно і в Англії. Мова не тільки про футбол. Я говорив, що фанати повинні стежити за цим, але як щодо гравців, які беруть це у свої руки?

Якщо настане момент, коли гравці просто підуть з поля і скажуть: "Я не буду грати", чи можна буде їх звинувачувати за це? Ні, не можна, якщо вони відчувають, що влада не все роблять правильно. Потрібно робити щось, що вплине", – цитує Невілла Daily Mail.

Поєдинок "Тоттенхем" – "Челсі", який відбувся 22 грудня, завершився перемогою гостей. Огляд матчу читайте тут.