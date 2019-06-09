Матч Україна – Люксембург розсудять арбітри зі Словаччини

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Петер Кралович
Петер Кралович / realmadrid.com

Відбірковий матч чемпіонату Європи-2020 по футболу між національними збірними України та Люксембургу обслуговуватимуть рефері зі Словаччини.

Головним арбітром поєдинку Україна – Люксембург призначений 36-річний Петер Кралович. Його асистентами стануть Мілан Штрбо і Ерік Вайсс. Четвертий арбітр – Міхал Отченаш.

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36-річний суддя почав професійну роботу в 2006 році, а приступив до обслуговування матчів ФІФА в 2012 році.

До цього Краловіч матчі збірної України не обслуговував, а на клубному рівні в сезоні 2014/15 судив гру кваліфікації Ліги Європи між "Зорею" та "Лачі" (3:0).

Також працював в якості резервного рефері на матчах "Шахтаря" з "Хоффенхаймом" (2:3) і "Бешикташем" (2:0), і на грі "Динамо" з "Лаціо" (2:2).

Матч кваліфікації Євро-2020 Україна – Люксембург відбудеться у понеділок, 10 червня, на "Арені Львів". Початок зустрічі о 21:45.

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Теги: Спорт Футбол
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