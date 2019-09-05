Матч Україна – Нігерія довірили арбітру із Серії A

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Паоло Валері
Паоло Валері / thesun.co.uk

Товариський поєдинок Україна – Нігерія, який відбудеться у Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" 10 вересня, обслуговуватиме італійська бригада арбітрів.

Головним арбітром поєдинку буде Паоло Валері, інформує сайт Української асоціації футболу.

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На лініях йому допомагатимуть Алессандро Костанцо й Стефано Алассіо. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме українець Віталій Романов.

До цього Паоло Валері ніколи не працював на поєдинках за участю українських команд. Валері здебільшого обслуговує матчі чемпіонату Італії (Серія A).

Гра проти Нігерії стане знаковою для підопічних Шевченка. Українська збірна вперше в історії вийде на поле в новому комплекті форми білого кольору.

Перед спарингом проти Нігерії "синьо-жовті" у кваліфікації Євро-2020 у Вільнюсі зустрінуться з Литвою.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
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