Матч Україна – Португалія довірили арбітру з АПЛ, який вилучав Степаненка

В УЄФА призначили суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі відбору до Євро-2020 між збірними України та Португалії. Гра відбудеться у понеділок, 14-го жовтня, у Києві.

Команди на поле стадіону НСК "Олімпійський" виведе суддівська бригада з Англії на чолі із 40-річним Ентоні Тейлором.

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На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нунн. У ролі четвертого арбітра виступить Крейг Поусон.

Тейлор та українські команди

Торік Тейлор працював на матчі збірної України в Лізі націй проти Чехії. Гру в Чехії українці виграли з рахунком 1:2.

Також англієць обслуговував три поєдинки збірної України U-21 та одну гру "синьо-жовтих" U-21.

Три матчі за суддівства Тейлора українці виграли, 1 програли та 1 зіграли внічию.

Тричі Тейлор працював на матчах "Шахтаря" у Єврокубках (проти ПСЖ, "Генту" та "Айнтрахту"). У матчі проти "Айнтрахта", який відбувся у лютому 2018 році (2:2), на перших хвилинах гри Тейлор вилучив гравця "гірників" Тараса Степаненка.

Відео вилучення Степаненка у матчі з "Айнтрахтом" (*відео може не відкриватися на сайті)