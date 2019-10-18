Матч Україна – Португалія увійшов в шістку найбільш відвідуваних у відборі на Євро-2020

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Футболісти дякують вболівальникам після матчу Україна – Португалія
Футболісти дякують вболівальникам після матчу Україна – Португалія / УАФ

Збірна України у матчі проти Португалії здобула путівку на чемпіонат Європи 2020 року. Однак матч у Києві 14 жовтня запам'ятався не лише цим.

Як це було: Збірна України в меншості перемогла Португалію та вийшла на Євро-2020

Офіційно цей матч на НСК "Олімпійський" відвідало 65883 глядачів. І він став шостий у списку найбільш відвідуваних матчів відбору Євро-2020. Його випередили два матчі Англії, два – Франції, та ще одна гра, які відбулася в Іспанії.

Англія – Болгарія – 82605 глядачів
Англія – Чехія – 82575 глядачі
Франція – Албанія – 77655 глядачів
Іспанія – Швеція – 72205 глядачів
Франція – Туреччина – 72154 глядачів

При цьому варто відзначити, що Англія свої домашні матчі зіграла на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, який вміщує 90 тисяч вболівальників. Франція ж грала на стадіоні "Стад де Франс", який здатен прийняти 81338 вболівальників. Матч Іспанія – Швеція відбувся в Мадриді на стадіоні "Сантьягу Бернабеу", який вміщує 81044 вболівальників. Водночас місткість НСК "Олімпійський" складає лише 70050 глядачів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Збірна України з футболу Євро-2020 Україна – Португалія Спорт Футбол
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