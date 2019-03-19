Матч України з Португалією довірили арбітру, який допоміг команді Зінченка в Лізі чемпіонів

Перший матч збірної України у відборі до Євро-2020 проти Португалії судитиме французька бригада арбітрів.

Головним рефері призначено 36-річного француза Клемана Тюрпена.

Читайте також: Бразилець Мораес офіційно викликаний в збірну України

На лініях йому допомагатимуть Ніколя Дано й Сіріль Гріньоре. У ролі четвертого арбітра виступить Бенуа Мелло.

Матч Португалія – Україна відбудеться 22 березня на стадіоні "Да Луж" у Лісабоні.

Тюрпен двічі працював на поєдинках національної збірної України. У відборі до ЧC-2014 француз працював на матчі Молдова – Україна (1:2) та у відборі на ЧС-2018 він обслуговував протистояння Україна – Ісландія (1:1). Також Тюрпен працював на матчі молодіжної збірної України проти Німеччини.

Тричі Тюрпен обслуговував єврокубкові поєдинки "Динамо" – проти "Туна", "Бенфіки" та недавній матч з "Аяксом".

Зазначимо, що Клеман Тюрпен досить неоднозначно відпрацював на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шальке". Француз приймав суперечливі рішення, використовуючи систему VAR.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram