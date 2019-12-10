Матч українського клубу в єврокубку перенесли через негоду в Україні
У вівторок, 10 грудня, запорізький "Мотор" мав вдома зіграти матч SEHA-Ліги. Однак цей матч перенесли на невизначений термін.
"Мотор" мав зіграти проти сербського клубу "Войводина". Однак через негоду в Україні аеропорт в Запоріжжі не зумів прийняти літак із Сербії з гандболістами. Він ще з 9 грудня скасовує частину рейсів через туман та ожеледицю.
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Відтак матч перенесли на невизначений термін.
На сьогодні чемпіони України посідають друге місце в групі A турніру, відстаючи від "Вардара" з Північної Македонії на 6 очок.
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