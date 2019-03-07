Матч "Чорноморець" – "Олександрія" несподівано перенесли на 16 березня: відомо причину

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Матч Чорноморець – Олександрія перенесено
Матч Чорноморець – Олександрія перенесено / Фото з відкритих джерел

Дирекція Прем'єр-ліги України прийняла рішення перенести проведення матчу 22 туру чемпіонату УПЛ "Чорноморець" – "Олександрія" з 17-го на 16 березня.

"Чорноморець" звернувся до Прем'єр-ліги з проханням про перенесення, в зв'язку з проведенням 17 березня 10-го Одеського міжнародного марафону, через що буде перекрито рух автотранспорту вулицею Маразліївською, яка є єдиною автодорогою до стадіону "Чорноморець".

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Зустріч повинна була відбутися 17 березня, але перенесена на 16-е. Початок – 14.00.

На даний момент "Чорноморець" займає 11-е місце турнірної таблиці чемпіонату України. В активі команди 15 очок. "Олександрія" знаходиться на 3-й позиції, заробивши 37 очок.

Раніше повідомлялося, що матч Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо" може бути перенесений на 7 квітня.

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Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Чорноморець ФК Олександрія
Джерело: 24 Канал
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