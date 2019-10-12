Матч в Києві буде вирішальним, – головний тренер збірної Португалії перед матчем з Україною

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш згадав про матч зі збірною України, який очікує на його підопічних. Сталося це після перемоги Португалії над Люксембургом.

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За словами Сантуша, його команда думала про гру з Україною вже після другого голу у ворота Люксембурга. Цей гол, до слова. забив Роналду. Він став для нього 699-им у професійній кар'єрі.

"Після перерви у матчі проти Люксембургу ми прибавили, взяли матч під свій контроль. А вже після другого голу гравці почали думати про матч з Україною та керувати своєю енергією. Матч у Києві буде вирішальним. У нас було чотири фінали. Тепер залишилося три. Ми хочемо фінішувати першими у групі", – заявив Сантуш в коментарі офіційному сайту Федерації футболу Португалії.

Варто додати, що збірна України випереджає Португалію на п'ять очок. Однак українці зіграли на один матч більше. У випадку перемоги "синьо-жовтих" у матчі в Києві в понеділок, 14 жовтня, українці вийдуть з групи з першого місця. Нічия ж гарантуватиме нашій збірній вихід на Євро-2020.

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