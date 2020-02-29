Матч "Ювентус" – "Інтер" та ще 4 гри Серії А перенесли через коронавірус
П'ять матчів 26-го туру чемпіонату Італії (Серії А) перенесені через поширення коронавіруса. Матчі перенесені на 13 травня.
Про те, що матчі перенесено на 13 травня повідомила Серія А на своєму офіційному сайті.
До теми: В італійському клубі "Пьянезе" оголосили про трьох гравців заражених коронавірусом
Які матчі перенесено
- "Удінезе" – "Фіорентина"
- "Мілан" – "Дженоа"
- "Парма" – СПАЛ
- "Сассуоло" – "Брешія"
- "Ювентус" – "Інтер".
Планувалося, що гра між "Ювентусом" та "Інтером" пройде без глядачів. Однак у цілях безпеки поєдинок вирішили не проводити.
Що відомо про коронавірус в Італії
Станом на 29 лютого в Італії від коронавірусу померла 21 людина, ще 889 заражені. Найважча ситуація в районі Ломбардії.
Влада Італії підтвердили діагноз "коронавірус" в українки, яка зараз госпіталізована в Неаполі.
Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий.
У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.
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