Матч "Ювентус" – "Інтер" та ще 4 гри Серії А перенесли через коронавірус

П'ять матчів 26-го туру чемпіонату Італії (Серії А) перенесені через поширення коронавіруса. Матчі перенесені на 13 травня.

Про те, що матчі перенесено на 13 травня повідомила Серія А на своєму офіційному сайті.

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Які матчі перенесено

"Удінезе" – "Фіорентина"

"Мілан" – "Дженоа"

"Парма" – СПАЛ

"Сассуоло" – "Брешія"

"Ювентус" – "Інтер".

Планувалося, що гра між "Ювентусом" та "Інтером" пройде без глядачів. Однак у цілях безпеки поєдинок вирішили не проводити.

Що відомо про коронавірус в Італії

Станом на 29 лютого в Італії від коронавірусу померла 21 людина, ще 889 заражені. Найважча ситуація в районі Ломбардії.

Влада Італії підтвердили діагноз "коронавірус" в українки, яка зараз госпіталізована в Неаполі.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий.

У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу​

