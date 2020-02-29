24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Матч "Ювентус" – "Інтер" та ще 4 гри Серії А перенесли через коронавірус

-
Матч "Ювентус" – "Інтер" та ще 4 гри Серії А перенесли через коронавірус / twitter.com/juventusfc

П'ять матчів 26-го туру чемпіонату Італії (Серії А) перенесені через поширення коронавіруса. Матчі перенесені на 13 травня.

Про те, що матчі перенесено на 13 травня повідомила Серія А на своєму офіційному сайті.

До теми: В італійському клубі "Пьянезе" оголосили про трьох гравців заражених коронавірусом

Які матчі перенесено

  • "Удінезе" – "Фіорентина"
  • "Мілан" – "Дженоа"
  • "Парма" – СПАЛ
  • "Сассуоло" – "Брешія"
  • "Ювентус" – "Інтер".

Планувалося, що гра між "Ювентусом" та "Інтером" пройде без глядачів. Однак у цілях безпеки поєдинок вирішили не проводити.

Що відомо про коронавірус в Італії

Станом на 29 лютого в Італії від коронавірусу померла 21 людина, ще 889 заражені. Найважча ситуація в районі Ломбардії.

Влада Італії підтвердили діагноз "коронавірус" в українки, яка зараз госпіталізована в Неаполі.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий.

У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу​
 

Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Серія А Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:05 Гол року: у Франції воротар рукою закинув м'яч у власні ворота – курйозне відео
Софія Кулай
сьогодні 10:17 Непереможна Магучіх: українська легкоатлетка перемогла на своїх сьомих змаганнях поспіль
Софія Кулай
28 лютого 22:46 У боксера прямо під час бою з трусів випав мобільний телефон – кумедне відео
Юрій Семенюк
28 лютого 21:26 Результати матчів та відео голів 1/16 фіналу Ліги Європи
Юрій Семенюк
28 лютого 16:42 Іранська футболістка померла від коронавірусу
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук