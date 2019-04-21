Матч за участі футболістів "Динамо" закінчився масовою бійкою: відео

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Матч за участі футболістів "Динамо" закінчився масовою бійкою: відео

У другому турі міжнародного турніру Маджоні-Ріггі у передмісті Турину Боргано-Торінезе команда "Динамо" U-17 зустрічалася з однолітками з "Торіно". Гра завершилася масовою бійкою.

Наприкінці матчу "Динамо" вдалося зрівняти рахунок. Гол забив Рязанцев. Після цього на полі виникла бійка, у тому числі за участі запасних гравців обох команд. Однак червону картку перед собою побачив лише гравець "Динамо".

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У першій грі динамівці перемогли "Фіорентину" з рахунком 2:0. Також у групі з киянами "Чізона", з якою "біло-сині" зустрінуться у неділю, 21 квітня. Початок цієї гри – о 19:00 за київським часом.

Відео бійки гравців "Динамо" та "Торіно"

 

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Теги: Новини Спорту Динамо Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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