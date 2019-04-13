Матч за участі команди українця перервали через масові заворушення фанатів на стадіоні: відео

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Матч за участі команди українця перервали через масові заворушення фанатів на стадіоні: відео

Матч чемпіонату Бельгії між "Стандартом" та "Андерлехтом" довелося зупинити на 32-ій хвилині. Все через фанатів команди-гостей, які влаштували масові заворушення на трибунах.

Обидві команди грають у групі A чемпіонату Бельгії та борються за потрапляння у Лігу чемпіонів та Лігу Європи. При цьому "Стандарт" претендує і на чемпіонство у Бельгії. Та домашній матч проти "Андерлехта" так і не було зіграно.

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На 32-ій хвилині матчу арбітр зустрічі вирішив зупинити гру та не поновлювати її. До цього рефері вже двічі зупиняв матч через масові заворушення фанатів "Андерлехта". До цього часу рахунок у зустрічі був 2:0 на користь "Стандарту". А "Андерлехт" вже залишився у меншості – червону картку отримав Кара Мбоджі.

Відео моменту, коли арбітр вирішив не продовжувати матч Стандарт – Андерлехт 

Відео голу Резвана Маріна у ворота "Андерлехта"

Відео вилучення Кара Мбоджі

Відео голу По-Хосе М'Поку

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Варто нагадати, що за "Андерлехт" виступає українець Євген Макаренко. Та попри те, що футболіст відновився від травми ахіллового сухожилля, у заявку на цей матч він не потрапив.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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