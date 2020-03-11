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Матч збірної України в Кубку Федерації перенесли на невизначений термін

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Матчева зустріч Японія – Україна перенесена / tennisua.org

Матчева зустріч Японія – Україна в рамках плей-офф Світової групи Кубка Федерації перенесений на невизначений термін через поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомив президент Міжнародної федерації тенісу (ITF) Девід Хаггерті.

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Зустріч повинна була відбутися 17-18 квітня в Японії. Від того, як буде розвиватися ситуація, залежить визначення нової дати зустрічі.

Така ж доля спіткала фінал тенісного турніру, який повинен був відбутися в Будапешті в період від 14 до 19-го квітня.

Covid-19 в Україні

В Україні коронавірус діагностовано лише в однієї людини – 39-річного чернівчанина, що повернувся з подорожі Італією. Хворий наразі перебуває у Чернівецькій обласній інфекційній лікарні.

З 12 березня український уряд увів загальнонаціональний карантин, що триватиме до 3 квітня: призупинено роботу навчальних закладів та обмежено проведення. масових заходів. Таким чином Кабмін сподівається знизити ризики епідемії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Теніс Спорт
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