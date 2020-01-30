Матч зірок Суперліги Парі-Матч вперше за 10 років відбудеться в Києві: чим дивуватимуть

1 лютого Київ чекає грандіозна баскетбольна подія. Після довгої 10-річної паузи в столиці знову пройде Матч зірок Суперліги Парі-Матч, який організатори назвали "Назад в майбутнє". Це буде не просто спортивна подія. На паркет "Палацу спорту" вийдуть найкращі баскетболісти України та зірки естради.

Крім матчу, запланована конкурсна програма, конкурси слем-данків, триочкових, виступ команди французьких данкерів Barjrots Dunkers, а також жеребкування місця проведення Фіналу чотирьох Кубка України. Для глядачів та учасників Матчі зірок виступатимуть SonyaK, Гайтана, Patsyki z Franeka, Tricky Nicky, Viu Viu.

До слова: Опубліковано промо-відео Матчу Зірок Суперліги Парі-Матч 2020

Хто переможе в Матчі всіх зірок Суперліги Парі-Матч передбачити дуже складно. Правда, прогнози були зроблені. Зокрема, щур Енджі разом з групою Patsyki z Franeka зробив свій вибір на користь збірної зірок України.

Але в чому можна точно не сумніватися, то що гра традиційно вийти результативною. При цьому на майданчику може статися все що завгодно. Тренер може тимчасово стати суддею або гравцем. Або, може, баскетболісти взагалі запропонують зіграти комусь з уболівальників. Можливо все. Саме за це Матч зірок Суперліги Парі-Матч є для уболівальників однією з найбільш очікуваних подій сезону. Втім, тренери та гравці не приховують, що теж з нетерпінням чекають цієї гри і можливість взяти у ній участь оцінюється як щире визнання публіки.

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"Матч зірок Суперліги Парі-Матч – важлива подія в баскетболі. Ми раді, що через 10 років цей захід знову пройде у Києві. Parimatch, як один із ключових меценатів спорту, підтримує ФБУ і запрошує всіх любителів баскетболу в столичний "Палац спорту", щоб своїми очима побачити це грандіозне шоу", – коментує представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.

Склади команд на Матч зірок Суперліги Парі-Матч:

Стартові п'ятірки збірної зірок України: Максим Луценко, Олексій Онуфрієв (обидва – "Миколаїв"), Кирило Марченко, Андрій Войналович (обидва – "Хімік"), Макс Конате ("Прометей").

Тренерська п'ятірка: Денис Лукашов ("Прометей"), Кирило Фесенко ("Дніпро"), Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, В'ячеслав Петров (всі – "Київ-Баскет").

Wild Card: Максим Корнієнко ("Дніпро"), Андрій Мироненко ("Запоріжжя")



Тренери: Денис Журавльов ("Дніпро"), Віталій Степановський ("Хімік")

Стартові п'ятірки збірної зірок Легіону: Генрі Дугат ("Дніпро"), Квентін Петерсон ("Миколаїв"), Кіндал Хілл ("Київ-Баскет"), Сеад Хаджіфейзовіч ("Черкаські Мавпи"), Рамел Браун ("Одеса")

Тренерська п'ятірка: Брюс Мессі ("Одеса"), Джаред Террелл ("Дніпро"), Діон Райт ("Черкаські Мавпи"), Льюїс Салліван ("Хімік"), Майкл Майєрс ("Прометей")

Wild Card: Делван Грем, Брендон Рендолф (обидва – "Харківські Соколи")



Тренери: Карліс Муйжнієкс ("Прометей"), Айнарс Багатскіс ("Київ-Баскет")