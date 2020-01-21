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Матч зірок української Суперліги: визначено стартові п'ятірки команд

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Матч зірок української Суперліги 2020 / ФБУ

У суботу, 1 лютого, київський "Палац спорту" прийматиме Матч зірок Суперліги-2020. Стали відомі стартові п’ятірки матчу, який пройде у традиційному форматі "Зірки України" проти "Зірок Легіону".

Визначали п’ятірки вболівальники, які активно брали участь у голосуванні.

До слова: Опубліковано промо-відео Матчу зірок Суперліги Парі-Матч 2020

Збірна Зірок України

Максим Луценко (Миколаїв, 25%)
Кирило Марченко (Хімік, 18%)
Олексій Онуфрієв (Миколаїв, 12%)
Андрій Войналович (Хімік, 17%)
Макс Конате (Прометей, 19%)

Командою України керуватимуть головний тренер "Дніпра" Денис Журавльов та керманич "Хіміка" Віталій Степановський.


Стартова п'ятірка "Зірок України" (фото: ФБУ)

Збірна Зірок Легіону

Генрі Дугат (Дніпро, 12%)
Квентін Петерсон (Миколаїв, 38%)
Кіндал Хілл (Київ-Баскет, 14%)
Сеад Хаджифейзович (Черкаські Мавпи, 13%)
Рамел Браун (Одеса, 17%)

Легіон очолюватиме латвійський тандем – Карліс Муйжнієкс (Прометей) та Айнарс Багатскіс (Київ-Баскет).


Стартова п'ятірка "Зірок Легіону" (фото: ФБУ)

Ще по 5 гравців до кожної з команд, які зіграють у Матчі зірок, визначать тренери клубів Суперліги Парі-Матч. По 2 баскетболісти буде визначено Федерацією баскетболу України, як організатором.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол
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