Матч "Зорі" у Лізі Європи розсудять арбітри з Румунії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив бригаду арбітрів на матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи між "Зорею" та "Еспаньйолом".

Про це повідомляє офіційний сайт луганської команди.

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Поєдинок на "Славутич-Арені" у Запоріжжі обслуговуватиме суддівська бригада з Румунії, яку очолює 36-річний Раду Петреску.

Функції суддівського спостерігача виконуватиме Бертран Лає (Франція). Делегат УЄФА – Казімір Олежек (Польща).

У першому матчі в Іспанії "Зоря" програла "Еспаньйолу" 3:1. Матч-відповідь між цими командами запланований на 29 серпня.

Як це було: "Зоря" прикро поступилася "Еспаньйолу" в Лізі Європи