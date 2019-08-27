Матч "Зорі" у Лізі Європи розсудять арбітри з Румунії

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Раду Петреску
Раду Петреску / rfr.ro

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив бригаду арбітрів на матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи між "Зорею" та "Еспаньйолом".

Про це повідомляє офіційний сайт луганської команди.

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Поєдинок на "Славутич-Арені" у Запоріжжі обслуговуватиме суддівська бригада з Румунії, яку очолює 36-річний Раду Петреску.

Функції суддівського спостерігача виконуватиме Бертран Лає (Франція). Делегат УЄФА – Казімір Олежек (Польща).

У першому матчі в Іспанії "Зоря" програла "Еспаньйолу" 3:1. Матч-відповідь між цими командами запланований на 29 серпня. 

Як це було: "Зоря" прикро поступилася "Еспаньйолу" в Лізі Європи

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Теги: Спорт УЄФА ФК Зоря Ліга Європи Футбол
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