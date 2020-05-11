Матчі Ліги чемпіонів прийме одне місто: новий формат турніру

Догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2019/2020 може відбутися в одному місті у форматі міні-турніру. УЄФА розглядає можливості відновлення єврокубкових турнірів у серпні.

Як повідомляє Mirror, УЄФА вже обговорив можливість проведення останніх раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи за схемою міні-турніру.

До речі Ліга чемпіонів повертається: визначено дату першого матчу

Матчі Ліги чемпіонів відбуватимуться у турецькому Стамбулі, де заплановано фінал, а поєдинки Ліги Європи – у польському Гданську.

11 травня керівники УЄФА зустрінуться з представниками 55 національних асоціацій в режимі відеоконференції, де обговорять варіанти календарного плану.

УЄФА до 25 травня хоче отримати план від кожної ліги щодо відновлення сезону. Очікується, що 27 травня Виконавчий комітет узгодить остаточний список матчів та їхній графік.

Можливі дати Ліги чемпіонів і Ліги Європи

2-7 серпня. 1/8 фіналу ЛЧ та ЛЄ

13-16 серпня. 1/4 фіналу ЛЧ та ЛЄ

20-23 серпня. 1/2 фіналу ЛЧ та ЛЄ

27 серпня. Фінал Ліги Європи

29 серпня. Фінал Ліги чемпіонів

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