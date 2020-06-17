На матчі "Минай" – "Динамо" вивісили банер на підтримку поліцейського, який вбив Флойда: фото
У півфінальному матчі Кубка України "Минай" – "Динамо" вивісили банер на підтримку американського поліцейського Дерека Шовіна, який убив афроамериканця Джорджа Флойда.
На банері написано #FreeDerekChauvin (звільніть Дерека Шовіна – ред.). Вболівальники якої з команд вивісили цей банер, поки не зрозуміло, пише Tribuna.com.
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Банер на матчі Минай –Динамо / Фото: скріншот
Цікаво, що офіційно матч "Минай" – "Динамо" проходить без глядачів. Але вболівальники можуть спостерігати за зустріччю за парканом. Це видно з кадрів телетрансляції матчу. Також фанати роблять серйозну шумову підтримку команд.
Вбивство Джорджа Флойда: головне
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком.
- Під час затримання поліцейський Дерек Шовін став Флойду коліном на шию. На відео затримання видно, як Флойд благав відпустити його.
- Коли медики приїхали, Флойд затих і припинив просити про допомогу.
- США сколихнули масові протести, які тривають досі. У Вашингтоні та в інших великих містах США оголосили комендантську годину.
- Протести вийшли за межі США. Зокрема, мітингували у Парижі, Амстердамі, Лондоні та інших містах.
- 4-го червня у Міннеаполісі пройшла церемонія прощання з Джорджем Флойдом. Під час неї пам’ять Флойда вшанували мовчанням, яке тривало 8 хвилин та 46 секунд. Стільки часу поліцейський Дерек Шовін придавлював коліном шию афроамериканця.