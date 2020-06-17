У півфінальному матчі Кубка України "Минай" – "Динамо" вивісили банер на підтримку американського поліцейського Дерека Шовіна, який убив афроамериканця Джорджа Флойда.

На банері написано #FreeDerekChauvin (звільніть Дерека Шовіна – ред.). Вболівальники якої з команд вивісили цей банер, поки не зрозуміло, пише Tribuna.com.

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Банер на матчі Минай –Динамо / Фото: скріншот

Цікаво, що офіційно матч "Минай" – "Динамо" проходить без глядачів. Але вболівальники можуть спостерігати за зустріччю за парканом. Це видно з кадрів телетрансляції матчу. Також фанати роблять серйозну шумову підтримку команд.

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