Українські клуби проголосували за дострокове завершення футбольного сезону
Футбольні клуби Другої ліги України проголосували за дострокове завершення чемпіонату. Причиною стала пандемія COVID-19.
Як повідомляє Tribuna.com, рішення підтримали представники 14 команд, 5 були проти, а один представник утримався.
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Питання щодо обміну клубами між лігами буде вирішуватися після завершення голосування по дограванню Першої ліги України.
Результати Другої ліги
Друга ліга України розділена на дві частини – групу A та B. У Першу лігу виходять дві найкращі команди кожної групи.
Всього до паузи в чемпіонаті було зіграно 20 турів.
У першій групі лідирувала "Нива" Тернопіль, а на другому місці було "Полісся". У групі B першим був ВПК-Агро, який випереджав "Кристан" та "Альянс" всього на один бал.
Серед аутсайдерів двох ліг були "Оболонь-Бровар 2" та "Чорноморець 2".
Доля Першої ліги
Клуби Першої ліги проголосували за непродовження турніру в класичному форматі через пандемію COVID-19.
Таке рішення підтримали представники 8 команд, 6 були проти, 1 утримався, а 1 не з'явився.
Можливі варіанти догравання турніру вже обговорюються. Дискусія триватиме впродовж тижня.
25 травня клуби отримають опитування, в яких повинні поділитися своїм баченням щодо питання. Після цього ПФЛ обговорить ці варіанти на виконкомі УАФ.