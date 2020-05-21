Українські клуби проголосували за дострокове завершення футбольного сезону

Футбольні клуби Другої ліги України проголосували за дострокове завершення чемпіонату. Причиною стала пандемія COVID-19.

Як повідомляє Tribuna.com, рішення підтримали представники 14 команд, 5 були проти, а один представник утримався.

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Питання щодо обміну клубами між лігами буде вирішуватися після завершення голосування по дограванню Першої ліги України.

Результати Другої ліги

Друга ліга України розділена на дві частини – групу A та B. У Першу лігу виходять дві найкращі команди кожної групи.

Всього до паузи в чемпіонаті було зіграно 20 турів.

У першій групі лідирувала "Нива" Тернопіль, а на другому місці було "Полісся". У групі B першим був ВПК-Агро, який випереджав "Кристан" та "Альянс" всього на один бал.

Серед аутсайдерів двох ліг були "Оболонь-Бровар 2" та "Чорноморець 2".

Доля Першої ліги

Клуби Першої ліги проголосували за непродовження турніру в класичному форматі через пандемію COVID-19.

Таке рішення підтримали представники 8 команд, 6 були проти, 1 утримався, а 1 не з'явився.

Можливі варіанти догравання турніру вже обговорюються. Дискусія триватиме впродовж тижня.

25 травня клуби отримають опитування, в яких повинні поділитися своїм баченням щодо питання. Після цього ПФЛ обговорить ці варіанти на виконкомі УАФ.