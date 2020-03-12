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Матчі АПЛ до кінця сезону-2019/20 пройдуть без глядачів – The Times

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Чемпіонат Англії пройде без глядачів / АР

Поєдинки футбольного чемпіонату Англії проходитимуть без присутності уболівальників на трибунах стадіонів у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Проте футбольний сезон не припинять і не перенесуть, повідомляє британське видання The Times.

До слова Італійський футболіст вилікувався від коронавірусу

Вболівальники, які мають сезонні абонементи і купили квитки на окремі матчі, зможуть подивитися ігри за допомогою інтернет-трансляцій. Також з міркувань безпеки трансляції в пабах проводитися не будуть.

Матчі в АПЛ, які розпочинатимуться о 17:00 за київським часом у суботу, 14 березня, – транслюватися у прямому ефірі, як і раніше, не будуть. Також трансляторам АПЛ дозволено показувати більше одного матчу в суботу вдень (14:30 за Києвом) і ввечері (19:30), а також у тимчасових слотах в неділю і понеділок.

  • Раніше через коронавірус призупинили італійську Серію А. Матчі без глядачів пройдуть в Іспанії, Франції, Німеччині, Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.
  • Захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані інфікований коронавірусом COVID-19. Туринський клуб офіційно повідомив про хворобу футболіста.
  • 23-річний захисник німецького "Ганновера" Тімо Хюберс захворів на коронавірус. Гравець здав тест, який показав позитивний результат.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту АПЛ Спорт Футбол
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