Матчі азійської Ліги чемпіонів перенесли через спалах коронавірусу в Китаї

Як мінімум два матчі азійської Ліги чемпіонів перенесли на невизначений термін. Причиною став спалах коронавірусу в Китаї.

Влада Австралії з 1 лютого 2020 року заборонила в'їзд усім іноземцям з материкового Китаю. Все через спалах коронавірусу 2019-nCoV.

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Однак в перший ігровий день групового етапу азійської Ліги чемпіонів два австралійські клуби мали зіграти проти двох китайських – 11 лютого "Перт Глорі" проти "Шанхай Шеньхуан", а 12 лютого "Сідней" проти "Шанхай СІПГ". Та через заборону влади Австралії, проведення таких матчів неможливо.

Федерація футболу Австралії вже поінформувала Азійську конфедерацію футболу про неможливість проведення таких матчів на їх території. При цьому перенести матчі в Китай теж немає змоги, адже там зараз під забороною масові заходи, а сам старт чемпіонату з футболу відклали на невизначений термін. При цьому що 12 лютого запланований матч китайського "Гуанджоу Евергрін" проти "Сувон" з Південної Кореї в рамках Ліги чемпіонів. А вже наступного тижня запланований другий тур турніру.

Тож Федерація футболу Австралії скликала термінову нараду з представниками інших федерацій. Вона запланована на 4 лютого в Куала-Лумпур. Тоді й буде прийнято рішення, що робити з матчами азійської Ліги чемпіонів через спалах коронавірусу.

Які вже спортивні змагання перенесли чи скасували через спалах коронавірусу

Матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда.

Оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо".

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Правда та міфи про коронавірус / 24 канал