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Матчі Кубка Девіса Україна – Тайбей відмінять у разі виявлення симптомів коронавірусу

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Юрій Сосновський / Facebook

Смертельний коронавірус поширюється блискавичними темпами і кілька сусідніх з Китаєм країн також повідомили про випадки хвороби. Тайвань, на якому розташовується Китайський Тайбей, не став винятком.

На прес-конференції збірної України перед матчем Кубка Девіса прес-аташе ФТУ Юрій Сосновський і лідер команди Сергій Стаховський заспокоїли уболівальників і заявили, що поки зустрічі з Китайським Тайбеем скасування не загрожує, але ситуація знаходиться на контролі.

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Ми ні від чого не застраховані, але Міністерство охорони здоров'я не може заборонити в'їзд взагалі всім представникам Тайваню. У нас вже почав впроваджуватися деякі запобіжні заходи: контроль температури тіла пасажирів, наприклад. Якщо вони хворі, то їх не допустять. Якщо вони здорові, то ніяких проблем. Але форс-мажорні обставини можуть бути. Сподіваємося, що нічого не завадить проведенню матчу. Ми готуємося,
– сказав Сосновський.

Матчі Україна – Китайський Тайбей заплановані на 6-7 березня. Переможець протистояння потім зіграє за вихід у кваліфікацію розіграшу Davis Cup Finals-2021.

Україна грає плей-офф раунд Першої Світової групи Кубку Девіса, оскільки програла Угорщині за вихід у кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020.

Коронавірус з Китаю: останні новини
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Коронавірус 2020 Спорт Теніс
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