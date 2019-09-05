Матчі кваліфікації ЧС-2022 в Катарі будуть показувати безкоштовно в YouTube

У ФІФА вирішили розширити доступ до відеотрансляцій матчу. Для того, щоб більше людей змогло побачити футбольні матчі, їх вирішили транслювати в YouTube безкоштовно.

Мова йде про матчі кваліфікації Чемпіонату світу з футбол 2022, що відбудеться у Катарі.

До слова: ФІФА представила офіційний логотип Чемпіонату світу 2022 року в Катарі

Однак поки мова йде про матчі першого кваліфікаційного раунду в африканському регіоні. З 4 до 10 вересня 28 команд будуть змагатися за 14 путівок у наступний раунд. ФІФА покаже всі матчі у прямому ефірі в себе на сайті та на власному каналі у YouTube.

Today's menu in Africa (all times local) #WCQ



We'll be live streaming SIX games on https://t.co/zJTWWlvUsi & YouTube



️ More info: https://t.co/FPQ6K5Qv0Z pic.twitter.com/ciAY3PCcL9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 4, 2019

Про те, чи планується надалі зробити такий підхід і до інших матчів кваліфікації ЧС-2022, у тому числі й в Європі – поки невідомо.