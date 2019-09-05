Матчі кваліфікації ЧС-2022 в Катарі будуть показувати безкоштовно в YouTube

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Трансляція матчів кваліфікації ЧС-2022
Трансляція матчів кваліфікації ЧС-2022 / FIFA.com

У ФІФА вирішили розширити доступ до відеотрансляцій матчу. Для того, щоб більше людей змогло побачити футбольні матчі, їх вирішили транслювати в YouTube безкоштовно.

Мова йде про матчі кваліфікації Чемпіонату світу з футбол 2022, що відбудеться у Катарі.

До слова: ФІФА представила офіційний логотип Чемпіонату світу 2022 року в Катарі

Однак поки мова йде про матчі першого кваліфікаційного раунду в африканському регіоні. З 4 до 10 вересня 28 команд будуть змагатися за 14 путівок у наступний раунд. ФІФА покаже всі матчі у прямому ефірі в себе на сайті та на власному каналі у YouTube.

Про те, чи планується надалі зробити такий підхід і до інших матчів кваліфікації ЧС-2022, у тому числі й в Європі – поки невідомо.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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