Матчі кваліфікації ЧС-2022 в Катарі будуть показувати безкоштовно в YouTube
У ФІФА вирішили розширити доступ до відеотрансляцій матчу. Для того, щоб більше людей змогло побачити футбольні матчі, їх вирішили транслювати в YouTube безкоштовно.
Мова йде про матчі кваліфікації Чемпіонату світу з футбол 2022, що відбудеться у Катарі.
До слова: ФІФА представила офіційний логотип Чемпіонату світу 2022 року в Катарі
Однак поки мова йде про матчі першого кваліфікаційного раунду в африканському регіоні. З 4 до 10 вересня 28 команд будуть змагатися за 14 путівок у наступний раунд. ФІФА покаже всі матчі у прямому ефірі в себе на сайті та на власному каналі у YouTube.
Про те, чи планується надалі зробити такий підхід і до інших матчів кваліфікації ЧС-2022, у тому числі й в Європі – поки невідомо.
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі