Матчі Ліги чемпіонів "МанСіті" – "Реал" та "Ювентус" – "Ліон" перенесли через коронавірус

Два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які були заплановані на 17 березня, перенесли на невизначений термін. Причиною став коронавірус.

В УЄФА перенесли матчі "Манчестер Сіті" – "Реал" та "Ювентус" – "Ліон".

Варте уваги Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

У першому матчі причиною став гравець баскетбольного клубу "Реал", який здав позитивний тест на вірус Covid-19. Тож усіх гравців іспанського клубу (в тому числі футболістів) відправили на карантин.

В "Ювентуса" ж коронавірус виявили в одного з гравців основної команди – захисника Даніеле Ругані.

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Коли відбудуться перенесені матчі – поки невідомо.

Щодо інших матчів, які заплановані на 18 березня, то вони поки відбудуться у визначений час.

Варто відзначити, що в УЄФА розглядають можливість перенести усі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи через пандемію. А також можуть перенести Євро-2020.

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