Матчі олімпійського відбору з баскетболу перенесли з Китаю через коронавірус

З 6 по 9 лютого 2020 року у китайському місті Фошань мав відбутися один з олімпійських відборів жіночих збірних з баскетболу. Однак через спалах коронавірусу в цій країні, його довелося перенести в іншу країну.

Матчі відбору перенесли до Белграда у Сербії, повідомляє TalkBasket з посиланням на рішення ФІБА. Матчі відбудуться в ті ж дні – 6-9 лютого.

"Ретельно оцінивши події щодо спалаху коронавірусу та визначивши основним пріоритетом безпеку гравців-учасниць та членів делегації команди, Виконавчий комітет ФІБА вирішив перенести олімпійський кваліфікаційний турнір серед жіночих збірних у Белград, Сербія", – цитує видання рішення ФІБА.

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Варто відзначити, що на цьому турнірі між собою зіграють збірні Великобританії, Кореї, Іспанії та Китаю. Вони розіграють між собою одну з путівок на Олімпіаду-2020.

Решта два кваліфікаційні турніри жіночої олімпійської кваліфікації відбудуться там, де і було заплановано – у французькому Бурже та бельгійському Остенде.

Коротко про китайський коронавірус: