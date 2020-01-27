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Матчі олімпійського відбору з баскетболу перенесли з Китаю через коронавірус

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З 6 по 9 лютого 2020 року у китайському місті Фошань мав відбутися один з олімпійських відборів жіночих збірних з баскетболу. Однак через спалах коронавірусу в цій країні, його довелося перенести в іншу країну.

Матчі відбору перенесли до Белграда у Сербії, повідомляє TalkBasket з посиланням на рішення ФІБА. Матчі відбудуться в ті ж дні – 6-9 лютого.

"Ретельно оцінивши події щодо спалаху коронавірусу та визначивши основним пріоритетом безпеку гравців-учасниць та членів делегації команди, Виконавчий комітет ФІБА вирішив перенести олімпійський кваліфікаційний турнір серед жіночих збірних у Белград, Сербія", – цитує видання рішення ФІБА.

Більше на тему: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Варто відзначити, що на цьому турнірі між собою зіграють збірні Великобританії, Кореї, Іспанії та Китаю. Вони розіграють між собою одну з путівок на Олімпіаду-2020.

Решта два кваліфікаційні турніри жіночої олімпійської кваліфікації відбудуться там, де і було заплановано – у французькому Бурже та бельгійському Остенде.

Коротко про китайський коронавірус:

  • Від нового коронавірусу у Китаї померло вже 80 людей. Зараження діагностували щонайменше у 2761 людини в межах КНР.
  • У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.
  • Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.
  • У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 млрд осіб.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у Китай. Зокрема, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинили рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.
  • Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.
  • Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом
сьогодні
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Новини Спорту Спорт Баскетбол Коронавірус 2020 Олімпіада-2020
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