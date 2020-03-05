Матчі Серії А офіційно відбудуться попри епідемію коронавірусу – дати

Всі спортивні події в Італії, терміном до 4 квітня, пройдуть без глядачів. Саме така інформація написана в новому указі уряду країни.

Під заборону потрапляють і матчі Серії А, які також пройдуть при порожніх трибунах. Всьому виною коронавірус, який бушує в деяких областях Італії.

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Винятком є ті події, при яких можна забезпечити відсутність глядачів і, як наслідок, масового скупчення людей.

Керівництво Серії А прийняло рішення продовжити чемпіонат. У найближчий уїк-енд відбудуться 6 скасованих матчів 26-го туру, які повинні були пройти в попередній уїк-енд.

Субота, 7 березня

"Сампдорія" – "Верона"

Неділя, 8 березня

"Мілан" – "Дженоа"

"Парма" – СПАЛ

"Сассуоло" – "Брешія"

"Удінезе" – "Фіорентина"

"Ювентус" – "Інтер"