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Матчі Серії А офіційно відбудуться попри епідемію коронавірусу – дати

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Матчі Серії А відбудуться без глядачів / Фото з відкритих джерел

Всі спортивні події в Італії, терміном до 4 квітня, пройдуть без глядачів. Саме така інформація написана в новому указі уряду країни.

Під заборону потрапляють і матчі Серії А, які також пройдуть при порожніх трибунах. Всьому виною коронавірус, який бушує в деяких областях Італії.

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Винятком є ті події, при яких можна забезпечити відсутність глядачів і, як наслідок, масового скупчення людей.

Керівництво Серії А прийняло рішення продовжити чемпіонат. У найближчий уїк-енд відбудуться 6 скасованих матчів 26-го туру, які повинні були пройти в попередній уїк-енд.

Субота, 7 березня

"Сампдорія" – "Верона"

Неділя, 8 березня

"Мілан" – "Дженоа"

"Парма" – СПАЛ

"Сассуоло" – "Брешія"

"Удінезе" – "Фіорентина"

"Ювентус" – "Інтер"

  • В Італії найбільший сплеск коронавірусної інфекції Covid-19 в Європі. В країні зафіксовано понад 2 500 випадків зараження коронавірусом та 79 смертей. У зв'язку з цим, влада заборонила покидати громадянам муніципалітети.
  • Спочатку в Італії перенесли матчі нижчих дивізіонів. Але згодом в одного з гравців виявили коронавірус. Тож влада країни почала переносити матчі в тих регіонах, де найбільші спалахи інфекції.
  • 17 березня "Ювентус" має провести матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького "Ліона". Ця гра може відбутися без глядачів.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол Серія А
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