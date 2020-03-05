Матчі Серії А офіційно відбудуться попри епідемію коронавірусу – дати
Всі спортивні події в Італії, терміном до 4 квітня, пройдуть без глядачів. Саме така інформація написана в новому указі уряду країни.
Під заборону потрапляють і матчі Серії А, які також пройдуть при порожніх трибунах. Всьому виною коронавірус, який бушує в деяких областях Італії.
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Винятком є ті події, при яких можна забезпечити відсутність глядачів і, як наслідок, масового скупчення людей.
Керівництво Серії А прийняло рішення продовжити чемпіонат. У найближчий уїк-енд відбудуться 6 скасованих матчів 26-го туру, які повинні були пройти в попередній уїк-енд.
Субота, 7 березня
"Сампдорія" – "Верона"
Неділя, 8 березня
"Мілан" – "Дженоа"
"Парма" – СПАЛ
"Сассуоло" – "Брешія"
"Удінезе" – "Фіорентина"
"Ювентус" – "Інтер"
- В Італії найбільший сплеск коронавірусної інфекції Covid-19 в Європі. В країні зафіксовано понад 2 500 випадків зараження коронавірусом та 79 смертей. У зв'язку з цим, влада заборонила покидати громадянам муніципалітети.
- Спочатку в Італії перенесли матчі нижчих дивізіонів. Але згодом в одного з гравців виявили коронавірус. Тож влада країни почала переносити матчі в тих регіонах, де найбільші спалахи інфекції.
- 17 березня "Ювентус" має провести матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького "Ліона". Ця гра може відбутися без глядачів.