Матчі "Зорі" та "Маріуполя" у Лізі Європи обслужать арбітри з Швейцарії та Данії

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Матчі "Зорі" та "Маріуполя" у Лізі Європи обслужать арбітри з Швейцарії та Данії
Матчі "Зорі" та "Маріуполя" у Лізі Європи обслужать арбітри з Швейцарії та Данії / Фото з відкритих джерел

Комітет арбітрів УЄФА призначив суддівські бригади на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Арбітрів на свої матчі дізналися луганська "Зоря" та "Маріуполь".

Матч ЦСКА Софія – Зоря обслужить швейцарська бригада арбітрів на чолі із Сандро Шерером.

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Його асистентами будуть: Стефан Де Алмейда і Бекім Зогай. Четвертий арбітр – Ліонель Тчуді

На поєдинку цієї ж стадії Ліги Європи між "Маріуполем" та АЗ Алкмар відпрацюють судді з Данії. Головний арбітр Мікаель Тюкгаард. Його асистенти Крістіан Бріксен та Елвіс Борич. Четвертий арбітр – Міккель Реддер.

До слова: "Маріуполь" стартує у Лізі Європи: що відомо про суперника "азовців" – АЗ Алкмар

Луганська "Зоря" перший матч з ЦСКА зіграє в Болгарії, початок – о 20:30. "Маріуполь" проведе першу гру проти АЗ вдома, старт поєдинку – о 20:00.

У раунді плей-офф Ліги Європи "Зоря" може зіграти з "Люцерном" або "Еспаньйолом", "Маріуполь" – з "Антверпеном" або "Вікторією" Плзень.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Маріуполь ФК Зоря Ліга Європи
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