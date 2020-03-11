Мати дітей легендарного боксера Мейвезера знайдена мертвою у власному автомобілі

Джозі Харріс, мати трьох дітей боксера Флойда Мейвезера, була знайдена мертвою у власній машині на території свого будинку в США. 40-річну жінку виявила поліція після надходження дзвінка.

За даними TMZ, поліція не вважає смерть підозрілою. Вона була знайдена у Валенсії, штат Каліфорнія, 9 березня увечері.

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Мейвезер відсидів два місяці у в'язниці, коли в 2010 році був засуджений за напад на Харріс. В інтерв'ю USA Today в 2017 році Харріс висловила жаль з приводу свого часу з Мейвезером.

Я була побитою жінкою. Мені було ніяково говорити, що я побита жінка. Мені було соромно. Я відчувала, що це моя вина. Що я робила? Я не розуміла, що таке побита жінка в той час. Тепер я знаю, що у мене були дуже неблагополучні, ворожі відносини і я стала жертвою домашнього насильства,

– сказала тоді Харріс.

Мейвезер одного разу заявив в інтерв'ю, що його дії були викликані тим, що Харріс приймала наркотики. Вона відкинула звинувачення і відповіла судовим позовом на 20 мільйонів доларів.