Померла мати Гвардіоли: причина смерті

Мати головного тренера англійського "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли померла. Долорес Сала Карріо померла в передмісті Барселони, звідки родом і сам тренер.

Як повідомляє "Манчестер Сіті", Долорес Сала Карріо померла від коронавірусу. Їй було 82 роки.

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"Всі, хто пов'язаний з клубом, висловлюють свої найщиріші співчуття у цей найсумніший час Пепу, його родині і всім їх друзям", – мовиться у повідомленні "Манчестер Сіті".

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

Гвардіола, який до цього очолював "Барселону" та "Баварію", пожертвував мільйон євро каталонської лікарні на боротьбу з коронавірусом.

Іспанія станом на 6 квітня друга країна у світі за кількістю випадків зараження COVID-19. Більше тільки у США.

В Іспанії підтверджено 135 032 випадки зараження, 13 055 смертей. Ще 40 437 осіб одужали.



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