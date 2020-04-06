Померла мати Гвардіоли: причина смерті
Мати головного тренера англійського "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли померла. Долорес Сала Карріо померла в передмісті Барселони, звідки родом і сам тренер.
Як повідомляє "Манчестер Сіті", Долорес Сала Карріо померла від коронавірусу. Їй було 82 роки.
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"Всі, хто пов'язаний з клубом, висловлюють свої найщиріші співчуття у цей найсумніший час Пепу, його родині і всім їх друзям", – мовиться у повідомленні "Манчестер Сіті".
Гвардіола, який до цього очолював "Барселону" та "Баварію", пожертвував мільйон євро каталонської лікарні на боротьбу з коронавірусом.
Іспанія станом на 6 квітня друга країна у світі за кількістю випадків зараження COVID-19. Більше тільки у США.
В Іспанії підтверджено 135 032 випадки зараження, 13 055 смертей. Ще 40 437 осіб одужали.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
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