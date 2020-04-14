Мати зіркового баскетболіста НБА померла від коронавірусу
Жаклін Крус-Таунс, мати центрового клубу НБА "Міннесота Тімбервулвз" Карла-Ентоні Таунса померла від наслідків коронавірусної інфекції.
У березні баскетболіст повідомив про те, що його мати перебувала в штучній комі після зараження коронавірусом. Жаклін Крус-Таунс було 58 років.
До теми Баскетболіст збірної України Бобров вилікувався від коронавірусу
За словами самого Таунса, його мати з кожним днем відчувала проблеми зі здоров'ям та її стан поступово погіршувався.
Батько спортсмена також перехворів на коронавірус, проте пішов на поправку.
- В НБА коронавірус був виявлений у гравців "Юти" Руді Гобера і Донована Мітчелла, а також чотирьох гравців "Брукліна", двох гравців "Лос-Анджелес Лейкерс" і Крістіана Вуда.
- Таунс виступає в НБА з 2015 року. Він був обраний на драфті під першим номером.
- Наразі в США зафіксовано майже 590 тисяч випадків зараження, понад 23 тисячі осіб померли.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 09:23 Чорнобильська зона палає вже одинадцятий день: останні новини, фото і відео
сьогодні , 08:10 Революційна пропозиція Суркіса, банкрутство "Барселони": новини спорту 13 квітня
сьогодні , 11:28 Фінансування спорту скоротили більш ніж удвічі: найбільше постраждали спортсмени з інвалідністю
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі