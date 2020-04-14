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Мати зіркового баскетболіста НБА померла від коронавірусу

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Карл-Ентоні Таунс / Getty Images

Жаклін Крус-Таунс, мати центрового клубу НБА "Міннесота Тімбервулвз" Карла-Ентоні Таунса померла від наслідків коронавірусної інфекції.

У березні баскетболіст повідомив про те, що його мати перебувала в штучній комі після зараження коронавірусом. Жаклін Крус-Таунс було 58 років.

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За словами самого Таунса, його мати з кожним днем відчувала проблеми зі здоров'ям та її стан поступово погіршувався.

Батько спортсмена також перехворів на коронавірус, проте пішов на поправку.

  • В НБА коронавірус був виявлений у гравців "Юти" Руді Гобера і Донована Мітчелла, а також чотирьох гравців "Брукліна", двох гравців "Лос-Анджелес Лейкерс" і Крістіана Вуда.
  • Таунс виступає в НБА з 2015 року. Він був обраний на драфті під першим номером.
  • Наразі в США зафіксовано майже 590 тисяч випадків зараження, понад 23 тисячі осіб померли.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол Новини США NBA
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