Мати зіркового гравця НБА забила божевільний кидок з центру майданчика: відео
Мати зіркового баскетболіста "Голден Стейт" Стефена Каррі Соня Каррі відзначилася неймовірним кидком з центру майданчика під час Матчу всіх зірок НБА.
Соня Каррі виступала з батьком баскетболіста Деллом Каррі, який також свого часу грав в НБА, і в нетрадиційному стилі потрапила в кільце зі наддалекої дистанції, що викликало бурю овацій у публіки.
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Цікаво, що на Матчі всіх зірок НБА передбачається безліч конкурсів та шоу, які проводяться протягом всього уїк-енду.
Збірна молодих висхідних зірок США виграла у збірної решти світу з рахунком 161:144 в одному з таких поєдинків.
Джерело: 24 Канал
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