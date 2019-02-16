Мати зіркового гравця НБА забила божевільний кидок з центру майданчика: відео

Мати зіркового баскетболіста "Голден Стейт" Стефена Каррі Соня Каррі відзначилася неймовірним кидком з центру майданчика під час Матчу всіх зірок НБА.

Соня Каррі виступала з батьком баскетболіста Деллом Каррі, який також свого часу грав в НБА, і в нетрадиційному стилі потрапила в кільце зі наддалекої дистанції, що викликало бурю овацій у публіки.

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He get it from his mama. @StephenCurry30 mom Sonya Curry makes halfcourt underhand shot. pic.twitter.com/3KQEGAzSSK — Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 15 февраля 2019 г.

Цікаво, що на Матчі всіх зірок НБА передбачається безліч конкурсів та шоу, які проводяться протягом всього уїк-енду.

Збірна молодих висхідних зірок США виграла у збірної решти світу з рахунком 161:144 в одному з таких поєдинків.

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