Матс Хуммельс повернувся до дортмундської "Боруссії" з "Баварії"

10 Читать новость на русском
Матс Хуммельс
Матс Хуммельс / Eurosport

Центральний захисник Матс Хуммельс офіційно перейшов з мюнхенської "Баварії" в дортмундську "Боруссію".

Трансфер 30-річного захисника, за повідомленням місцевих ЗМІ, обійшовся "Боруссії" в 38 мільйонів євро. Хоча ще три роки тому, коли Хуммельс переходив саме з "Боруссії" в "Баварію", мюнхенський клуб за нього заплатив 35 мільйонів євро. Обидва клуби зберігають у таємниці деталі переходу.

Читайте також: Захисник збірної України перейшов у московське "Динамо"

Також журналісти повідомляють, що контракт підписано на три роки, а зарплата захисника складе 10 мільйонів євро за сезон.

Хуммельс вже виступав за "Боруссію" з 2008 до 2016 року. Туди він перейшов саме з "Баварії". Хуммельс є вихованцем мюнхенського клубу. Але отримати місце у головній команді не зумів. Тож спочатку відправився в оренду в Дортмунд в січні 2008 року на півроку. А вже після цього "джмелі" викупили його контракт за 4 мільйони євро. З "Боруссією" Хуммельс двічі ставав чемпіоном Німеччини (сезони 2010-11 та 2011-12). Ще тричі вигравав з "Баварією" (сезони 2016-17, 2017-18, 2018-19)

 

blog_ava
Загинув нардеп Дмитро Тимчук: які версії смерті політика
сьогодні
55521
Теги: Спорт Футбол Трансфери Баварія ФК Боруссія Д
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Матс Хуммельс повернувся до дортмундської "Боруссії" з "Баварії"
сьогодні 17:03 Матс Хуммельс повернувся до дортмундської "Боруссії" з "Баварії"
10
Відомі французи зіграли в теніс ногами прямо під час матчу: кумедне відео
сьогодні 13:46 Відомі французи зіграли в теніс ногами прямо під час матчу: кумедне відео
611
Екс-гравець "Шахтаря" забив гол з пенальті за гру рукою футболіста "Динамо" на Кубку Америки
сьогодні 09:46 Екс-гравець "Шахтаря" забив гол з пенальті за гру рукою футболіста "Динамо" на Кубку Америки
699
Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
18 червня 21:31 Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
84
Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон
18 червня 20:34 Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон
272
Новини
Більше новин
Залиште відгук