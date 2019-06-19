Матс Хуммельс повернувся до дортмундської "Боруссії" з "Баварії"

Центральний захисник Матс Хуммельс офіційно перейшов з мюнхенської "Баварії" в дортмундську "Боруссію".

Трансфер 30-річного захисника, за повідомленням місцевих ЗМІ, обійшовся "Боруссії" в 38 мільйонів євро. Хоча ще три роки тому, коли Хуммельс переходив саме з "Боруссії" в "Баварію", мюнхенський клуб за нього заплатив 35 мільйонів євро. Обидва клуби зберігають у таємниці деталі переходу.

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Також журналісти повідомляють, що контракт підписано на три роки, а зарплата захисника складе 10 мільйонів євро за сезон.

Хуммельс вже виступав за "Боруссію" з 2008 до 2016 року. Туди він перейшов саме з "Баварії". Хуммельс є вихованцем мюнхенського клубу. Але отримати місце у головній команді не зумів. Тож спочатку відправився в оренду в Дортмунд в січні 2008 року на півроку. А вже після цього "джмелі" викупили його контракт за 4 мільйони євро. З "Боруссією" Хуммельс двічі ставав чемпіоном Німеччини (сезони 2010-11 та 2011-12). Ще тричі вигравав з "Баварією" (сезони 2016-17, 2017-18, 2018-19)