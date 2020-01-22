Матвієнко може перейти в "Арсенал" до кінця місяця
Агент Юрій Данченко підтвердив переговори лондонського "Арсеналу" з "Шахтарем" щодо трансферу Миколи Матвієнка. "Каноніри" хочуть придбати оборонця "Шахтаря" до кінця зимового трансферного вікна.
Агент Матвієнка сподівається, що переговори будуть успішними й футболіст переїде в Лондон.
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Протягом останнього часу ми з колегами постійно контактуємо з представниками "Арсеналу", проводимо зустрічі. Довірені особи "канонірів" вже зв'язувалися з "Шахтарем", і ми сподіваємося, що ці переговори будуть успішними,
– цитує Данченка "Команда №1".
За словами агента, для "Шахтаря" продаж Матвієнка в "Арсенал" може стати знаковим.
"Гірники" не так часто продають вихованців своєї академії в провідні клуби Європи, тому для них цей трансфер може стати багато в чому знаковим. Подивимося, як будуть розвиватися події далі, але "Арсенал" хоче здійснити операцію до 1 лютого – в нинішнє трансферне вікно,
– додав Данченко.
На запитання про суму трансферу він відповів, що не може розповісти деталі. "Скоро все дізнаєтеся", – резюмував Данченко.
- Портал Transfermarkt оцінює 23-річного українця у 5 мільйонів євро.
- У цьому сезоні Матвієнко зіграв за "гірників" 21 матч. У його активі гол та результативна передача.
- За інформацією ЗМІ, посередниками в потенційному трансфері будуть відомий агент Артуро Каналес і його партнер українець Олег Смалійчук.