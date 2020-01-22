24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Матвієнко може перейти в "Арсенал" до кінця місяця

305 Читать новость на русском
Микола Матвієнко / 24 канал

Агент Юрій Данченко підтвердив переговори лондонського "Арсеналу" з "Шахтарем" щодо трансферу Миколи Матвієнка. "Каноніри" хочуть придбати оборонця "Шахтаря" до кінця зимового трансферного вікна.

Агент Матвієнка сподівається, що переговори будуть успішними й футболіст переїде в Лондон.

Читайте також: "Десна" підписала талановитого півзахисника "Шахтаря", який забивав хет-трик у ворота "гірників"

Протягом останнього часу ми з колегами постійно контактуємо з представниками "Арсеналу", проводимо зустрічі. Довірені особи "канонірів" вже зв'язувалися з "Шахтарем", і ми сподіваємося, що ці переговори будуть успішними,
– цитує Данченка "Команда №1".

За словами агента, для "Шахтаря" продаж Матвієнка в "Арсенал" може стати знаковим.

"Гірники" не так часто продають вихованців своєї академії в провідні клуби Європи, тому для них цей трансфер може стати багато в чому знаковим. Подивимося, як будуть розвиватися події далі, але "Арсенал" хоче здійснити операцію до 1 лютого – в нинішнє трансферне вікно,
– додав Данченко.

На запитання про суму трансферу він відповів, що не може розповісти деталі. "Скоро все дізнаєтеся", – резюмував Данченко.

  • Портал Transfermarkt оцінює 23-річного українця у 5 мільйонів євро.
  • У цьому сезоні Матвієнко зіграв за "гірників" 21 матч. У його активі гол та результативна передача.
  • За інформацією ЗМІ, посередниками в потенційному трансфері будуть відомий агент Артуро Каналес і його партнер українець Олег Смалійчук.
Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
сьогодні
43096
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери Шахтар Арсенал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:05 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 3894
сьогодні 12:42 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1844
сьогодні 08:41 "Арсенал" вирвав неймовірну нічию у "Челсі", 65 хвилин граючи у меншості – відео
Ігор Саджениця 389
21 січня 22:20 Як можна зекономити на заняттях спортом: корисні поради
Софія Кулай 549
21 січня 19:45 Роковини загибелі Еміліано Сали: як розгорталися події
Юрій Семенюк 13136
Новини
Більше новин
Залиште відгук