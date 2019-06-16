Мауріціо Саррі став новим тренером "Ювентуса"

20 Читать новость на русском
Мауріціо Саррі став новим тренером "Ювентуса"

Італійський спеціаліст Мауріціо Саррі став новим тренером туринського "Ювентуса". Він покинув лондонський "Челсі", який очолював до цього.

Мауріціо Саррі уклав контракт з "Ювентусом" на три роки. За повідомленням ЗМІ, італійський клуб був змушений заплатити за нього 5 мільйонів фунтів відступних.

Читайте також: Маліновський погодився перейти в "Аталанту", – ЗМІ

Італієць пропрацював у "Челсі" лише один сезон. Під його керівництвом команда виграла Лігу Європи, а у чемпіонаті Англії зайняла третє місце. Замість Саррі клуб може очолити легендарний гравець "синіх" Френк Лемпард.

Саррі все життя (за винятком року в "Челсі") пропрацював в Італії. У Серії А він тренував "Емполі" та "Наполі". Три роки, поки він був на чолі клубу з Неаполя, команда оновлювала рекорд за набраними очками у чемпіонаті (82, 86 та 91 очко). Та кожен раз "Наполі" програвав чемпіонат "Ювентусу".

blog_ava
Президент Зеленський скупався у фонтані: відео
сьогодні
4610
Теги: Спорт Футбол Ювентус Челсі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гравці збірної України U-20 отримали персональні нагороди на Чемпіонаті світу з футболу
сьогодні 14:22 Гравці збірної України U-20 отримали персональні нагороди на Чемпіонаті світу з футболу
757
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
14 червня 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 5093
Український боксер Далакян переміг та захистив чемпіонський титул WBA
15 червня 23:22 Український боксер Далакян переміг та захистив чемпіонський титул WBA
871
Фото та відео нагородження збірної України – чемпіонів світу з футболу (U-20)
15 червня 22:22 Фото та відео нагородження збірної України – чемпіонів світу з футболу (U-20)
2252
Усик офіційно відмовився від усіх поясів
15 червня 21:57 Усик офіційно відмовився від усіх поясів
2502
Новини
Більше новин
Залиште відгук