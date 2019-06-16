Мауріціо Саррі став новим тренером "Ювентуса"

Італійський спеціаліст Мауріціо Саррі став новим тренером туринського "Ювентуса". Він покинув лондонський "Челсі", який очолював до цього.

Мауріціо Саррі уклав контракт з "Ювентусом" на три роки. За повідомленням ЗМІ, італійський клуб був змушений заплатити за нього 5 мільйонів фунтів відступних.

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Італієць пропрацював у "Челсі" лише один сезон. Під його керівництвом команда виграла Лігу Європи, а у чемпіонаті Англії зайняла третє місце. Замість Саррі клуб може очолити легендарний гравець "синіх" Френк Лемпард.

Саррі все життя (за винятком року в "Челсі") пропрацював в Італії. У Серії А він тренував "Емполі" та "Наполі". Три роки, поки він був на чолі клубу з Неаполя, команда оновлювала рекорд за набраними очками у чемпіонаті (82, 86 та 91 очко). Та кожен раз "Наполі" програвав чемпіонат "Ювентусу".