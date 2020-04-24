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Майбутні суперники Ломаченка влаштували п'яні розбірки за право битися з українцем

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Теофімо Лопес
Теофімо Лопес / Getty Images

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес розповів про недавнє листування з чемпіоном WBC Девіном Хейні.

Лопес заявив, що трохи випив тієї ночі, але не відмовляється від своїх слів. Слова боксера цитує boxingscene.com.

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"Коли ви, так звані боксери, які не б'єтеся ні з ким – це одне, але коли ніхто не хоче побитися з вами – зовсім інше. Готовий поставити купу грошей на себе проти будь-якого в моєму дивізіоні", – написав Хейні.

Теофімо у відповідь закликав Девіна "закрити свій чортів рот. Офігєть, який ти галасливий", – написав Лопес, а тепер зізнався, що він був п'яний

"Було близько другої години ночі. Я був п'яний, просто пустував. Я побачив, що Девін пише і подумав, що йому варто закрити рот. Хейні намагався вихвалятися. Різниця між нами полягає в тому, що я заслужив свій бій проти Ломаченка. Хейні дуже багато говорить, але у нього немає жодної гідної перемоги. Він не бився з чемпіонами, не перемагав їх. Проте всі ці висловлювання виходять з його дупи. Тому я і подумав, що йому слід заткнутися", – сказав Лопес.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес?

  • Боксери мали провести поєдинок 30 травня у США. Обидва спортсмени підтвердили дату бою, але офіційно про бій не було повідомлено.
  • Так само не було інформації про статус бою. Очікується, що на кону поєдинку стоятиме статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
  • Через пандемію коронавірусу бій не відбудеться 30 травня. Очікувалося, що бій перенесуть на літо.
  • Однак глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що поєдинку не варто чекати раніше вересня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Василь Ломаченко Бокс
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