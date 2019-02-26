Майбутній клуб Мар'яна Шведа залишиться без головного тренера

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Брендан Роджерс
Брендан Роджерс / SNS Group / Alan Harvey

Головний тренер "Селтіка" Брендан Роджерс погодився стати наставником "Лестера", який перебуває в пошуку нового менеджера.

Північноірландський тренер вже має усну домовленість з "лисицями", повідомляє Sky Sports.

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Роджерс провів переговори з керівництвом "Лестера". В англійський клуб перейдуть і його помічники – Коло Туре й Кріс Девіс.

Попереднім тренером "Лестера" був француз Клод Пюель. Його звільнили через невдалі результати команди.

Зазначимо, що влітку в "Селтік" перейде український футболіст Мар'ян ШведРоджерс неоднозначно прокоментував купівлю Шведа у "Карпат". Фахівець заявив, що гравець такого плану йому не потрібен.

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Теги: Спорт Футбол Мар'ян Швед ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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