Майбутній клуб Мар'яна Шведа залишиться без головного тренера
Головний тренер "Селтіка" Брендан Роджерс погодився стати наставником "Лестера", який перебуває в пошуку нового менеджера.
Північноірландський тренер вже має усну домовленість з "лисицями", повідомляє Sky Sports.
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Роджерс провів переговори з керівництвом "Лестера". В англійський клуб перейдуть і його помічники – Коло Туре й Кріс Девіс.
Попереднім тренером "Лестера" був француз Клод Пюель. Його звільнили через невдалі результати команди.
Зазначимо, що влітку в "Селтік" перейде український футболіст Мар'ян Швед. Роджерс неоднозначно прокоментував купівлю Шведа у "Карпат". Фахівець заявив, що гравець такого плану йому не потрібен.
Джерело: 24 Канал
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