Майбутній суперник Ломаченка хоче завершити кар'єру після бою з українцем

Обов'язковий претендент на пояс WBA Ентоні Кролла (34-4-3, 13 КО) заявив, що вірить в свою перемогу над Василем Ломаченко (12-1, 9 КО)

Зокрема, британець заявив, що готовий завершити кар'єру незабаром після бою з українцем.

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Він неймовірний боксер, але у кожного є слабкості. Він уже програвав Салідо. Я знаю, що це був лише другий його поєдинок і як брудно бився Орландо. Але я виніс для себе дещо з їхнього бою і маю намір цим скористатися. Стилі роблять бої. А я вірю, що можу вийти і шокувати світ. У мене немає ілюзій, це великий виклик. Моя перемога може стати найбільшою в історії Британії,

– заявив Ентоні Кролла.

Спорт 24 повідомляв, що бій Ломаченко – Кролла офіційно відбудеться 12 квітня 2019 року. Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися декілька разів.

Також одразу після офіційного оголошення про цей бій, букмекери розпочали прийом ставок. Василь Ломаченко є фаворитом у цьому бою. При цьому майже абсолютним.

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