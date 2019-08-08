Майбутній суперник українського боксера несподівано оголосив про завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріан Бронер (34-4-1, 24 КО) оголосив про завершення кар'єри.

Про своє дивне рішення 30-річний боксер написав у Instagram.

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Я йду на пенсію. Бокс – це одинокий спорт. Я втомився від усього цього. Дайте мені відпочити,

– написав Бронер

До слова, в жовтні цього року Бронер повинен провести поєдинок з українцем Іваном Редкачем на прізвисько "The Terrible" (23-4-1, 18 КО)

Втім, відхід Бронера з боксу може не відбутися. У лютому цього року американець вже оголошував про завершення кар'єри після поразки від Менні Пак'яо, однак згодом передумав і повернувся в спорт.

В останньому бою Редкач в шостому раунді нокаутував Девона Александра. Після перемоги над американцем український боксер має 23 перемоги в своєму послужному списку – 18 з яких були достроковими.