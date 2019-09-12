Майбутній суперник Усика назвав українця "жахом всієї суперважкої ваги"

785 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Голландський супертяж Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) прокоментував майбутній бій проти Олександра Усика (16-0, 12 КО).

На його думку, Усик є одним з найкращих боксерів світу, а з часом українець може стати жахом всієї суперважкої ваги.

Дізнайтеся у нашому матеріалі! Топовий кікбоксер та нокаутер: хто такий суперник Усика – Тайрон Спонг

Це справжній виклик для мене. Усик був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, а тепер він дебютує в хевівейті. Мені сказали, що він найкращий боксер світу на даний момент. Думаю, що він може стати жахом всієї суперважкої ваги. Так що хочу скоріше привітати його тут. Олександр – дуже талановитий боксер, один з найкращих в світі. Думаю, щоб його перемогти, потрібно бути в оптимальній формі,
– цитує Спонга Boxeo De Colombia.

Олександр Усик і Тайрон Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena. Букмекери називають фаворитом поєдинку українського боксера.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.

blog_ava
Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
4730
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Усик – Спонг Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
11 вересня 22:04 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
1681
Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото
11 вересня 21:43 Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото
4513
Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
11 вересня 14:52 Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
989
Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
11 вересня 10:35 Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
Ігор Саджениця 1531
Роналду оформив покер у ворота збірної Литви та наблизився до світового рекорду: відео
11 вересня 08:35 Роналду оформив покер у ворота збірної Литви та наблизився до світового рекорду: відео
2447
Новини
Більше новин
Залиште відгук