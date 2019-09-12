Майбутній суперник Усика назвав українця "жахом всієї суперважкої ваги"

Голландський супертяж Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) прокоментував майбутній бій проти Олександра Усика (16-0, 12 КО).

На його думку, Усик є одним з найкращих боксерів світу, а з часом українець може стати жахом всієї суперважкої ваги.

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Це справжній виклик для мене. Усик був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, а тепер він дебютує в хевівейті. Мені сказали, що він найкращий боксер світу на даний момент. Думаю, що він може стати жахом всієї суперважкої ваги. Так що хочу скоріше привітати його тут. Олександр – дуже талановитий боксер, один з найкращих в світі. Думаю, щоб його перемогти, потрібно бути в оптимальній формі,

– цитує Спонга Boxeo De Colombia.

Олександр Усик і Тайрон Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena . Букмекери називають фаворитом поєдинку українського боксера.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.