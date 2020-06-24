Майбутнє луганської "Зорі" ще висить у повітрі. Клуб вже провів тристоронню зустріч, де вирішувались найбільш важливі питання команди

Про це повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

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Майбутнє "Зорі"

Зустріч відбулась між президентом луганчан Євгеном Геллером, головним тренером Віктором Скрипником і агентом Вадимом Шаблієм.

На ній мала йти мова про зменшення сум відступних для клубу при трансферах гравців за кордон. Більшої інформації не повідомляється.

Гадаю, що ця зустріч була вирішальною в плані майбутнього луганської "Зорі",

– підкреслив Співаковський.

Також ведучий додав, що нові клаузули в контрактах гравців луганської "Зорі" були підписані виключно з розрахунком на закордонні клуби. На українські таке не поширювалось.

Додамо, що за інформацією Співаковського всередині клубу помітна "несумісність" головного тренера Віктора Скрипника та агентом, з яким співпрацює "Зоря", Вадимом Шаблієм. Через це у команді виник конфлікт, який може сильно вплинути на майбутнє команди та принести кадрові проблеми.

У минулому турі луганський клуб у драматичному поєдинку переміг чернігівську "Десну". Голи Кочергіна та Михайліченка принесли мінімальну перемогу команді – 1:2.