Майбутнє Хацкевича: зустріч із Суркісом не відбулася

Зустріч головного тренера Динамо Олександра Хацкевича і президента клубу Ігоря Суркіса не відбулася по виниклим об'єктивним причинам.

Головні особи київського клубу зустрінуться на днях, повідомляє SportArena.

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За підсумками діалогу Суркіс і Хацкевич повинні були обговорити майбутнє білоруського фахівця в "Динамо" і питання кадрової комплектації команди.

До слова, контракт Хацкевича з "Динамо" закінчується в кінці нинішнього сезону. Повідомлялося, що тренер може очолити російський "Рубін".

Олександр Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З тих пір білорус виграв лише Суперкубок України в 2018 році, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

Минулий сезон "Динамо" завершило на другому місці в турнірній таблиці українського чемпіонату, відставши від "Шахтаря" на 11 очок. Команда дійшла до півфіналу Кубка України, а в плей-оф Ліги Європи на етапі 1/8 фіналу нищівно поступилася "Челсі" із загальним рахунком 0:8.

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