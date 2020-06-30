30 червня 2020 року легендарному американському боксеру Майку Тайсону виповнюється 54 роки. За своєю кар'єру боксер отримав прізвисько "Залізний Майк", адже був справжнім нокаутером. Спорт 24 пригадує ефектні нокаути у виконанні ікони боксу.

Досягнення "Залізного Майка"

Тайсон дебютував у професіоналах ще у 1985 році, коли в першому раунді нокаутував Гектора Мерседеса. Перші 19 поєдинків Тайсон завершив достроково, а серія з перемог склала 37 боїв, інформує 24 канал.

До речі: Тайсон продовжує дивувати вражаючою силою на тренуваннях: відео

Усього легендарний американець провів 56 боїв – 50 перемог (44 нокаутом) та 6 поразок.

Майк був абсолютним чемпіон світу у важкій ваговій категорії (1987-1990). Чемпіон світу за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990).

Лінійний чемпіон (1988-1990) та найбільш високооплачуваний боксер в історії до Флойда Мейвезера.

Тайсону належать численні рекорди та скандали. Він є найбільш впізнаваним боксером світу.

У свої 54 роки Майк реально роздумує над поверненням у ринг. Тайсон планує проводити виставкові поєдинки.

Багато ресурсів пропонують свої підбірки найбільш ефектних нокаутів Тайсона.

Найкращі нокаути Тайсона за версією ESPN – відео

Підбірка нокаутів Тайсона за версією The World of Boxing – відео

Топ-20 нокаутів Тайсона за версією ютуб-оглядача editinking