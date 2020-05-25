24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Майк Тайсон заробить 20 мільйонів доларів за один бій: боксеру поставили незвичну умову

- Читать новость на русском
Майк Тайсон
Майк Тайсон / Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Майк Тайсон за повернення у спорт може заробити 20 мільйонів доларів. Американцю пропонують солідний гонорар за бій на голих кулаках проти Вандерлея Сілви.

Тайсон сказав "ні"

Президент ліги кулачних боїв BKFC Девід Фельдман підтвердив, що запропонував Тайсону контракт на бій, інформує MMA Fighting. Однак Майк відразу сказав "ні".

Дивіться також Тайсон повернувся у ринг і залякав суперника голим торсом: відео

Девід Фельдман вважає, що кандидатура 43-річного Сілви підходить для поєдинку з Тайсоном.

Неважливо, наскільки старий Сілва, він все ще небезпечний. Вважаю, що це буде інтригуючим протистоянням. Але кандидата ще не вибрано,
– заявив глава BKFC.

За словами Фельдмана, остаточно суперника Тайсону шукатимуть, якщо вдасться влаштувати бій з 53-річним американцем.

Потім ми почнемо говорити про суперників. Поки ми не досягли успіху в організації бою Майка. Але я не думаю, що ці двері зачинені. Тайсон відразу сказав "ні". Але мені здається, що рано ставити крапку,
– повідомив Фельдман.

Тайсон повертається у бокс: головне

  • Легендарний ексчемпіон світу в суперважкій вазі планує повернутися у бокс не для професійних боїв. За словами Тайсона, гонорари за бої підуть на благодійність.
  • Він вже відновив тренування та демонструє пристойну форму.
  • Повідомлялося, що Тайсон може провести бій з американцем Евандером Холіфілдом.
  • За іншою інформацією, суперником Тайсона стане американець Шеннон Бріггс.
  • Президент WBC Маурісіо Сулейман обіцяє включити Тайсона у рейтинг своєї організації, щоб Майк зміг провести бій.
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Сім років як українець востаннє вигравав Лігу чемпіонів: відео унікального фіналу
сьогодні , 12:48 Сім років як українець востаннє вигравав Лігу чемпіонів: відео унікального фіналу
Михайло Гема
Чісора – Усик: з'явився трейлер до бою
сьогодні , 11:18 Чісора – Усик: з'явився трейлер до бою
Михайло Гема
"Стамбульське диво": 15 років тому "Ліверпуль" переміг "Мілан" Шевченка у фіналі Ліги чемпіонів
сьогодні , 10:08 "Стамбульське диво": 15 років тому "Ліверпуль" переміг "Мілан" Шевченка у фіналі Ліги чемпіонів
Юрій Семенюк