Майк Тайсон заробить 20 мільйонів доларів за один бій: боксеру поставили незвичну умову

Майк Тайсон за повернення у спорт може заробити 20 мільйонів доларів. Американцю пропонують солідний гонорар за бій на голих кулаках проти Вандерлея Сілви.

Тайсон сказав "ні"

Президент ліги кулачних боїв BKFC Девід Фельдман підтвердив, що запропонував Тайсону контракт на бій, інформує MMA Fighting. Однак Майк відразу сказав "ні".

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Девід Фельдман вважає, що кандидатура 43-річного Сілви підходить для поєдинку з Тайсоном.

Неважливо, наскільки старий Сілва, він все ще небезпечний. Вважаю, що це буде інтригуючим протистоянням. Але кандидата ще не вибрано,

– заявив глава BKFC.

За словами Фельдмана, остаточно суперника Тайсону шукатимуть, якщо вдасться влаштувати бій з 53-річним американцем.

Потім ми почнемо говорити про суперників. Поки ми не досягли успіху в організації бою Майка. Але я не думаю, що ці двері зачинені. Тайсон відразу сказав "ні". Але мені здається, що рано ставити крапку,

– повідомив Фельдман.

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