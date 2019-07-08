Майк Тайсон готовий перемагати з Parimatch

Майк Тайсон і міжнародний холдинг Parimatch оголосили про початок стратегічної співпраці.

Тайсон стане вже другим світовим бренд-амбасадором команди Parimatch і особою посиленої експансії на міжнародні ринки.

Тайсон – абсолютний чемпіон світу серед професіоналів, найпопулярніший боксер в історії, член Міжнародного залу боксерської слави і найбільш високооплачуваний важкоатлет в історії боксу. До цього дня він утримує світовий рекорд як наймолодший чемпіон світу у важкій вазі (у віці 20 років, 4 місяців і 22 днів). Тайсон єдиний, кому шість разів поспіль вдалося захистити титул абсолютного чемпіона (WBC, WBA, IBF). І саме він представить міжнародний букмекерський холдинг Parimatch у всьому світі.

"Я завжди безкомпромісно йшов до перемоги, ніщо і ніколи не могло зупинити мене! Одержимість бути кращим, рішучість і сміливість, пристрасть до своєї справи – це все про мене і Parimatch. Вони страшенно божевільні – це мене відверто підкупило в переговорах з хлопцями. Я готовий приєднатися до команди переможців Parimatch, адже вони заряджені перемагати", – сказав Майк Тайсон.

Саме Майк стане обличчям нової масштабної рекламної кампанії Parimatch, яка стартує в серпні по всьому світу. Всесвітній масштаб і безкомпромісність спортсмена відповідають ідеології бренду, який продовжує світову експансію і йде до перемоги.

"Є всього кілька спортсменів в історії боксу, які назавжди залишили свій слід і Майк Тайсон – один з них. Ми протягом десятиліть стежили за фантастичними боями і перемогами Майка і сьогодні для нас величезна честь повідомити, що він стане частиною глобальної команди Parimatch. Нам імпонує його внутрішня сила. Крім найбільших спортивних перемог, він підкорив нас сьогодні своїми новими поглядами на життя. Майк вибирає перебувати в постійному розвитку, вставати після помилок, грати до абсолютної перемоги – саме це нас об'єднує", – коментував CEO Parimatch Сергій Портнов.

Раніше в рамках кампанії по ребрендингу Parimatch підтвердив підписання контракту з міжнародним чемпіоном UFC Конором Макгрегором. Тепер команда глобальних бренд-амбасадор посилена абсолютним чемпіоном світу з боксу серед професіоналів Майком Тайсоном.

Довідка про компанію

Міжнародний букмекерський холдинг Parimatch заснований в 1994 році, сьогодні головний офіс компанії знаходиться на Кіпрі, бренд представлений в різних країнах світу. Офіційний бренд-амбасадор – Конор Макгрегор.

В Україні Parimatch – найбільший меценат українського спорту, підтримує соціальні проекти, формує культуру спортивного вболівальника, а також веде активну законодавчу роботу по легалізації букмекерської діяльності в Україні.