Майк Тайсон назвав єдиного боксера сучасності, який би міг його перемогти

Майк Тайсон був абсолютним чемпіоном у важкій вазі та наймолодшим боксером, який здобув чемпіонські звання за версіями WBC, WBA та IBF. На його думку, з сучасних боксерів в нього виникла проблема лише з одним в ринзі.

Таку думку Майк Тайсон висловив під час спілкування з вболівальниками онлайн.

"Немає сумнівів, що я переміг би їх усіх. Якби я тренував Джошуа, він міг би бути найбільш проблемним суперником. У нього для цього є все необхідне, просто він про це не знає. А йому слід це знати", – заявив Майк Тайсон.

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Чим відомий Майк Тайсон

Майк Тайсон за професійну кар'єру провів 58 боїв. В 50 він здобув перемогу (44 – нокаутом), за що отримав прізвисько "Залізний Майк". Ще шість разів він програвав, а два бої отримали статус "не відбулися".

Дебютував Тайсон на професійному ринзі 5 травня 1985 року. А до кінця цього року провів 15 боїв, перемігши усіх суперників нокаутами.

Ще 13 боїв він провів у 1986 році. 22 листопада він переміг Тревора Бербіка та завоював чемпіонський титул у важкій вазі за версією WBC.

Також він володів поясами WBA, IBF та The Ring.

Найбільш відомі його поразки – двічі проти Евандера Холіфілда (в першому втрата чемпіонського поясу WBA, в реванші – дискваліфікація Тайсона за те, що він відкусив шматок вуха суперника). Також проти Джеймса Дугласа в Токіо. Тоді Тайсон втратив титули WBC, WBA та IBF. Цей бій вважається одним з найбільших апсетів в історії боксу (це бій, де перемогу здобуває відвертий аутсайдер. Ще одним таким боєм стала поразка Ентоні Джошуа Енді Руїсу 1 червня 2019 року).

Останній бій провів 11 червня 2005 року, програвши Кевіну МакБрайту. Тайсону на той час було 38 років та 11 місяців.

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