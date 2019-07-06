Майк Тайсон поділився своїми думками про українських спортсменів

Легендарний спортсмен Майк Тайсон за запрошенням міжнародної букмекерської контори Parimatch прибув з родиною до України. Він вже зустрівся з журналістами на прес-сніданку. Там, зокрема, розповів про свої плани на майбутнє, а також оцінив перспективи українських боксерів.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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Колишній чемпіон приїхав до української столиці з дружиною та сином. Відразу прогулявся містом й пішов на тренування. До речі, на прес-сніданку він хотів бачити лише журналістів-чоловіків. Такою була головна умова для представників засобів масової інформації.

Що відомо про Тайсона? Американський професійний боксер. Був абсолютним чемпіоном у важкій вазі й наймолодшим боксером, який здобув чемпіонські звання за версіями WBC, WBA і IBF.



Наймолодший чемпіон світу у важкій вазі в історії боксу. Протягом всієї боксерської кар'єри Тайсон вирізнявся жорстоким боксерським стилем і такою ж поведінкою – як на рингу, так і за його межами.





Однак, деякі ЗМІ порушили умову й на зустріч таки прийшли жінки. Схоже, що "Залізний Майк" був таки не проти, адже їм дозволили залишитися.

На сніданку зі спортсменом говорили, зокрема, про мотивацію. Адже він став прикладом для підлітків зі всього світу. Сам Тайсон же зазначив, що від початку кар'єри й до сьогодні єдиним мотиватором для нього є легендарний боксер Мухаммед Алі.

Хто такий Мухаммед Алі? Американський боксер, чемпіон Олімпіади 1960 року в напівважкій вазі, став чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі в 1964 році. Перший, хто вигравав цей титул тричі. Один із найкращих боксерів усіх часів. Його стиль бою взятий на озброєння багатьма сучасними спортсменами.

Говорили й про наркотики, зокрема про "канабісовий курорт", який він зараз влаштовує у Каліфорнії. У США Тайсон заснував власну компанію з продажу марихуани – Tyson Holistic. А ще назвав наркотиком їжу, й пояснив, що через це вирішив бути веганом.

Не обійшлося й без згадок про українських спортсменів. Тайсон розповів, що стежить за кар'єрою Василя Ломаченка й вважає, що в нього є майбутнє у боксі. А от щодо Усика – не знає.

Ломаченко є найкращим у світі. Більше мені сказати про цього хлопця нічого. Неймовірний боксер, але я з ним поки не знайомий. Дуже шкода,

– зазначив Тайсон.

Крім цього, боксер поділився своїми планами на майбутнє. За словами Тайсона, решту життя він має намір присвятити своїй родині. А ще розвивати власну ферму голубів, яка зараз налічує приблизно 3000 особин.



Майк Тайсон розводить спортивних голубів

На питання про те, чи готовий він взяти громадянство України, аби посісти місце у Алеї слави українських спортсменів, "Залізний Майк" відповів заперечно. Адже не хоче, щоб по його зірці хтось ходив.

Також легендарний боксер розповів, що попри світові тенденції не готовий йти в політику. "Я можу оцінити політиків або прокоментувати певні політичні події, які відбуваються у США. Я можу сформувати свою думку, але я не хочу бути втягнутим в політику", – наголосив він.

Наприкінці зустрічі Тайсону подарували копію булави Богдана Хмельницького. Зазначимо, що пробуде спортсмен в Україні лише один день й візьме участь у зйомці промоматеріалів.