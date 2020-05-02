Майк Тайсон продемонстрував фантастичну форму в 53 роки: відео гарматних ударів боксера

Легендарний американський боксер Майк Тайсон продемонстрував чудову фізичну форму і готовий повернутися на ринг вперше з 2005 року.

У своєму Instagram Майк виклав відео тренування, на якому фанати можуть побачити його приголомшливу роботу на лапах.

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"Я поганий хлопчик на все життя", – підписав відео Майк.

53-річний Тайсон дав зрозуміти, що до сих пір має ті сильні якості, які допомагали йому домагатися вершин в професійному боксі.

Чим відомий Майк Тайсон?

Майк Тайсон за професійну кар'єру провів 58 боїв. В 50 він здобув перемогу (44 – нокаутом), за що отримав прізвисько "Залізний Майк". Ще шість разів він програвав, а два бої отримали статус "не відбулися".

Дебютував Тайсон на професійному ринзі 5 травня 1985 року. А до кінця цього року провів 15 боїв, перемігши усіх суперників нокаутами.

Ще 13 боїв він провів у 1986 році. 22 листопада він переміг Тревора Бербіка та завоював чемпіонський титул у важкій вазі за версією WBC.

Також він володів поясами WBA, IBF та The Ring.

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Найбільш відомі його поразки – двічі проти Евандера Холіфілда (в першому втрата чемпіонського поясу WBA, в реванші – дискваліфікація Тайсона за те, що він відкусив шматок вуха суперника). Також проти Джеймса Дугласа в Токіо. Тоді Тайсон втратив титули WBC, WBA та IBF. Цей бій вважається одним з найбільших апсетів в історії боксу (це бій, де перемогу здобуває відвертий аутсайдер. Ще одним таким боєм стала поразка Ентоні Джошуа Енді Руїсу 1 червня 2019 року).

Останній бій провів 11 червня 2005 року, програвши Кевіну МакБрайту. Тайсону на той час було 38 років та 11 місяців.

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